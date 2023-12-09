عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن الموعد المتوقع لإنهاء الحرب في خان يونس بغزة

أرشيفية
أرشيفية

أفاد مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" بأن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع

ونقل "أكسيوس" عن المسؤول الإسرائيلي أن "المرحلة الشديدة الكثافة من الحرب من المرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى".

وقد دعمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العملية الإسرائيلية في غزة وتقول إنها تدعم هدف إسرائيل المعلن المتمثل في الإطاحة بحماس في غزة، لكن البيت الأبيض يتعرض لضغوط دولية ومحلية متزايدة ليطلب من إسرائيل إنهاء الحرب.

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

خطة أمريكية وهذا موقف حماس.. من يحكم غزة بعد الفشل الإسرائيلي؟

وقد استشهد أكثر من 17400 فلسطيني في الحرب، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وذكر المسؤول لـ"أكسيوس" أن قوات الاحتلال "حققت تقدماً كبيرا" في الجزء الشمالي من قطاع غزة، لكن العملية في مدينة خان يونس الجنوبية، حيث تعتقد إسرائيل أن قيادة حماس تتمركز، "قد بدأت للتو".

 

إسرائيل مدينة خان يونس خان يونس غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

خطة أمريكية وهذا موقف حماس.. من يحكم غزة بعد الفشل الإسرائيلي؟

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يُهاجم كولر: يبرر النتائج السيئة وهجوم الأهلي ضيع فرص كثيرة

الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة فى بنى سويف وتحل مشكلة إنسانية

أطباء بلا حدود: الفيتو الأمريكي بشأن غزة ضد الإنسانية

مفاجأة مدوية | رمضان صبحى على أعتاب الزمالك

MG تحدث جميع موديلات سيارات الكهرباء والوقود

10 أنواع من الرجال .. ابتعدي عن الارتباط والزواج بهؤلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

فيديو

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ