سلطنة عمان.. البوسعيدي: استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض إهانة للمعايير الإنسانية

استنكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض في مجلس الأمن مؤكدا أن ذلك يُعتبر إهانة للمعايير الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد فشل في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

كما عبر وزير الخارجية العماني عن أسفه العميق إزاء تضحية الولايات المتحدة بحياة المدنيين الأبرياء من أجل قضية الصهيونية، مؤكدًا أن العالم سينظر إلى هذا اليوم بنظرة عار لفترة طويلة بعد رحيلنا.

وبين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إنَّ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض في مجلس الأمن يُعتبر إهانة للمعايير الإنسانية.

ويشار الي ان نائب المندوبة الأميركية روبرت وود “ قال في وقت سابق : في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن ذلك “سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين”.

وقد أيد المشروع 13 عضوا، فيما امتتعنت بريطاينا عن التصويت.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخفق فيها مجلس الأمن في إعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.