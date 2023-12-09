سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

شاركت النجمة كاثرين جونز فيديو وصور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عل. إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في مهرجان السينما الهندية، وقد ظهرت بلوك ناعم وجذاب.

سعر فستان كاثرين جونز

وظهرت كاثرين جونز يفستان طويل وكب باللون الاسود وبذيل طويل من الستان باللون الروز الناعم، وهو ما ابرز من أناقتها.

وكان فستان كاثرين جونز من مجموعة أزياء GRETA CONSTANTINE، ووصل سعره إلى 11,234 ريال سعودي، أي ما يعادل 92،517 جنيه مصري.

وتركت كاثرين جونز خصلات شعرها مندلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما أكملت كاثرين جونز إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع الكحل باللون الاسود ، والماسكر، والآي شادو بألوان ناهمة، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وتزنت كاثرين جونز ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار اسورة وخواتم باللون الفضي لتكمل من اناقتها.