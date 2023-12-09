عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

كاثرينا جونز
كاثرينا جونز

شاركت النجمة كاثرين جونز فيديو وصور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عل. إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في مهرجان السينما الهندية، وقد ظهرت بلوك ناعم وجذاب.

 

سعر فستان كاثرين جونز 

 

وظهرت كاثرين جونز يفستان طويل وكب باللون الاسود وبذيل طويل من الستان باللون الروز الناعم، وهو ما ابرز من أناقتها.

 

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

 

وكان فستان كاثرين جونز من مجموعة أزياء GRETA CONSTANTINE، ووصل سعره إلى 11,234 ريال سعودي، أي ما يعادل 92،517 جنيه مصري.

 

وتركت كاثرين جونز خصلات شعرها مندلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أكملت كاثرين جونز إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع الكحل باللون الاسود ، والماسكر، والآي شادو بألوان ناهمة، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

 

وتزنت كاثرين جونز ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار اسورة وخواتم باللون الفضي لتكمل من اناقتها.

 

كاثرينا جونز
كاثرين كاثرين جونز فستان كاثرين جونز سعر فستان كاثرين جونز النجمة كاثرين جونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

موضوعات متعلقة

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

احترس.. هذه العلامات تدل على الإصابة بفقر الدم

بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

وصفة سريعة للفطور.. طريقة عمل بيض مقلي بالمشروم

نشرة المرأة والصحة| معلومات صادمة عن مرض العظام الصامت.. علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

ترشيحاتنا

الشعب الديمقراطي: توعية مستمرة من الأحزاب بأهمية المشاركة في الانتخابات

أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

غرفة عمليات بـ"الصحفيين" لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. والنقابة تهيب بالجهات الرسمية لتسهيل عمل الزملاء

حازم بدوى: مصر الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية للإشراف القضائي الكامل

1160 وحدة .. تفاصيل طرح شقق الإسكان الجديدة| مواصفات وأماكن

أبوصدام: 20 مليون فلاح عازمون علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ