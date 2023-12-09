بـ 1699 سيارة و11 لانشا.. خطة الإسعاف لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من اليوم وحتى انتهاء آخر أيام الاقتراع، وذلك بجميع أفرع هيئة الإسعاف بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الأسطول الإسعافي وحشد الكوادر البشرية الإسعافية المؤهلة علمياً وفنياً لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر وبما يتمضنه ذلك من تنسيق كامل مع اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح رشيد أن هيئة الإسعاف حشدت أكثر من 4000 آلاف فرد من أطقمها الإسعافية، كما دفعت بفرق دعم طبية وهندسية وبـ1699 مركبة إسعافية، وكذلك 11 لانشا إسعافيا لتأمين محيط لجان الاقتراع لتوفير جميع سبل الرعاية والتأمين لحشود الناخبين.

وأكد أن خطة التأمين تضمنت تكثيف الانتشار داخل المدن والمتخللات السكنية بمحيط لجان الاقتراع وذلك جنبا إلى جنب مع انتظام العمل بجميع الخدمات الإسعافية التي تتيحها الهيئة للمواطنين.

وقال إن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تضمنت التأكيد على أن تراعي خطة التأمين استمرار وانتظام الجهود الإغاثية والإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية على معبر رفح البري لخدمة أشقائنا الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور عمرو رشيد انتظام العمل بجميع غرف القيادة والتحكم المنتشرة بجميع أرجاء الجمهورية، وكذلك كفاءة عمل مراكز تلقى بلاغات الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، كما تمت مراجعة كفاءة شبكات اللاسلكي المسؤولة عن إدارة الأسطول الإسعافي وعمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة التي أثبتت كفاءتها في إدارة مثل تلك الفعاليات.

تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف

وفي ختام حديثه، أعلن دكتور عمرو رشيد عن تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، والتي يرأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وربطها بشكل مباشر مع غرفة التحكم المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمسئولة عن إدارة التأمين الطبي للفعاليات الانتخابية.