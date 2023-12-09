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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعلن جاهزية اللجان الإنتخابية لاستقبال الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جاهزية جميع المقار الانتخابية  بكافة أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم كافة  أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية  الإنتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن جميع اللجان الإنتخابية جاهزة  لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الإنتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي.


وشدد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال اي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين. 


كما شدد محافظ الجيزة على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.


وطالب جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات . 


وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري .

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