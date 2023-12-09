السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد جاهزية لجان تصويت الانتخابات الرئاسة 2024

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، جاهزية اللجان الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية2024 ، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل ، اعتباراً من غد الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى 12 من نفس الشهر؛ وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف .



واطمأن السكرتير العام المساعد، خلال جولته الموسعة التي شملت مراكز ومدن المحافظة،وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية والقروية والتنفيذيين المعنين ، من تجهيز مقار الاقتراع والتصويت في اللجان الفرعية داخل المقار الانتخابية وكذا تجهيز اللجان العامة ولجان المغتربين التي تم تخصيصها ببعض عواصم المدن ضمن خطة المحافظة في هذا الملف.

ولفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، باستمرار المتابعة لتجهيزات اللجان،مع التأكيد على أهمية المشاركة في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي، موضحاُ أن دور الأجهزة التنفيذية ينصب على الجوانب التنظيمية والإدارية المتمثلة في تجهيز المقرات الانتخابية واللجان لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت .