حماس: مصرون على مواصلة تمريغ أنف العدو الصهيوني المجرم بالتراب

أثنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، علي عناصر القسام في إفشال محاولة جيش الاحتلال لتحرير أحد أسراه لدى كتائب القسام.

وذكرت حركة حماس - بحسب وسائل إعلام فلسطينية -: أن إفشال كــتائب القســام المظفّرة لمحاولة جيش الاحتلال الإرهابي، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدّمة بين قتيل وجريح، وردّهم على أعقابهم خائبين؛ يؤكّد بسالة ويقظة مقــاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتــائب القــسام.

وأضافت حماس : كما تؤكد فشل المحاولة وإصرار المقاومة على المضيّ قدما في مواصلة تمريغ أنف هذا العدو المجرم في التراب، وإفشال كل خططه وأهدافه في قطاع غزة.

ونجح عناصر المقاومة في إفشال محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة.

وكشفت كتائب القسام عن تفاصيل العملية الفاشلة حيث قالت :

القوة الخاصة التي حاولت تحرير جندي أسير في قطاع غزة تسللت بسيارة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الإنسانية.