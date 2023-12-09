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اقتصاد

«آي صاغة»:3.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سعيد إمبابي
سعيد إمبابي

تراجعت أسعار الذهب  بالبورصة العالمية بنسبة 3.2 % وبقيمة 66 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكي أمس، والتي تحفز الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 2790 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2005 دولارات.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3212 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2780 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة بنحو 24 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2005 دولارات.


وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل صعود الدولار، بعد أن صعدت الأوقية بالبورصة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2152 دولار يوم الإثنين الماضي، بفعل تزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

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وفي سياق متصل، كشفت بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إضافة 199 ألف وظيفة، كما توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%. 
وتعد بيانات التوظيف أحد أهم المؤشرات لتراجع التضخم، ما يعزز مساعي الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، والوصول بمعدل التضخم إلى 2 %

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