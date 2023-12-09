مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 9-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22320 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.30 جنيه للبيع، و 33.19 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.87 جنيه للبيع، و38.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.32 جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه اليوم متوقع انخفاض كميات الأمطار مقارنة بالأمس وتتحول لأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري منها شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر منها حلايب وشلاتين ومرسى علم.



طقس اليوم السبت

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أمطار اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية وستكون على فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شتوي لطيف تمامًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل تمامًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس بارد خلال فترة الليل خاصة في الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر، حيث متوقع أن تسجل الصغرى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 12

الإسكندرية 22 - 13

الإسماعيلية 23 - 13

الغردقة 25 -17

أسوان 26 - 13

سوهاج 23 - 12

المنيا 22 - 10