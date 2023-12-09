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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلاغ تغيب ومقطع فيديو.. القصة الكاملة لجريمة مهندس دار السلام .. تفاصيل

جثامين - أرشيفية
جثامين - أرشيفية

جريمة مهندس دار السلام، والتي كشفها بلاغ تغيب ومقطع فيديو، حيث تم الكشف عن قيام مهندس بإنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده داخل عقار بشارع الخلفاء الراشدين في منطقة دار السلام.

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بلاغ تغيب ومقطع فيديو 

بلاغ تغيب تلقته الأجهزة الأمنية بقسم دار السلام، من شخص يدعى تامر أ 38 سنة موظف بشركة سياحة، قرر بتغيب والده أحمد ع 69 سنة فرد أمن بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، الظهور الأخير للمتغيب، حيث أوضح مقطع فيديو ظهوره برفقة شخص يدعى هيثم م وشهرته هيثم فرخة 28 سنة ويعمل فرارجي، ومقيم بشارع الخلفاء الراشدين وباستهدافه تم التقابل مع شقيقه أمام العقار، حال خروجه وبرفقته 3 هواتف محمولة وكمية من المصوغات وهي سلسلة ودلاية وحلق.

وبمناقشته تبين أن اسمه أحمد م 23 سنة - مهندس، وقرر أنه يمتلك الهواتف المحمولة، وأن والديه غير متواجدين في المنزل حيث خرجوا لزيارة أقاربهم في مدينة الصف، وباستكمال الفحص والتحريات تبين كذب رواية المهندس، وتردد والديه على أقاربهم في منطقة الصف، كما تبين أن الهواتف تخص والديه.

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وتبين من مناقشته مرة أخرى، أنه قام بإنهاء حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر بسبب خلافات مع والده على عقارين قام بالاستحواذ عليهم مستغلا جهله، ثم عاد وانهى حياة شقيقه وصديق والده حال محاولتهم اقناعه بالتنازل عن المنزل، وقام بدفنهم جميعا في العقار ووضع عليهم طبقة اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن ضحايا جريمة مهندس دار السلام هم والده محمد أ 55 سنة فرارجي، ووالدته عزة ع 45 سنة ربة منزل، وشقيقه هيثم فرخة 28 سنة فرارجي، وصديق والده أحمد ع 69 سنة فرد أمن ومبلغ بتغيبه.

نص اعترافات مهندس دار السلام

وقال مهندس دار السلام، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.

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وأضاف المهندس المتهم في جريمة دار السلام، أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية عليه من بندقية آلية، وعندما تدخلت والدته لاحقها على السلم وأطلق عليها أعيرة نارية.

دفنتهم وحطيت عليهم أسمنت

وتابع المهندس المتهم بجريمة دار السلام، أنه قام بوضع جثمان والدته أسفل المرتبة الخاصة بالسرير الخاص بها، ثم وضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات.

وأكمل المتهم - مهندس دار السلام - أنه أطلق على شقيقه وصديق والده أعيرة نارية أودت بحياتيهما، وقام بنقل جثامينهم إلى شقة في الطابق الأول بذات العقار، ثم وضع طبقة أسمنتية على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة وقام بسرقة 3 هواتف من والده ووالدته وسلسلة ودلاية وحلق.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مهندس دار السلام، الذي أنهى حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده باستخدام بندقية آلية في منطقة دار السلام بسبب خلافات على عقارين ملك والده، وقام بدفن جثامينهم في ذات العقار.

وفجرت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة مفاجأة، حيث تبين قيام المتهم - مهندس دار السلام - بإنهاء حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر ثم إنهاء حياة شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر، بـ 6 طلقات نارية، وطلقة نارية من فرد روسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين وقام بالاستحواذ عليهم وما إن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهم داخل المنزل.

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