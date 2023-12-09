وزير الخارجية الأمريكي يناقش أزمة غزة مع رئيس الصليب الأحمر

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك إيجر وعدد من كبار الدبلوماسيين في الشرق الأوسط لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

ونقلت شبكة سي إن إن، فإن الولايات المتحدة تواجه انتقادات بسبب عرقلة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين، لكنها تظل حليفا حاسما.

مكالمة بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان “أكدت الحاجة الملحة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع، وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، وفقا لبيان وزارة الخارجية للمكالمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن التقى يوم الجمعة بوفد يمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي ضم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. مسؤول كبير.

وأكد بلينكن مجددًا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم قدرة حماس على تكرار هجمات 7 أكتوبر، فضلاً عن الحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى، ومنع التهجير، واحتواء المزيد من انتشار المرض. الصراع “، بحسب بيان.

وناقش بلينكن “التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب دولة إسرائيل”.

و'أكد بلينكن' على أهمية الاستجابة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر للنزاع في غزة' وناقش الطرفان 'الجهود المبذولة لتعزيز حماية المدنيين وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة'، وفقًا لميلر.

وكرر بلينكن 'الدعوة للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وشدد على ضرورة منح لجنة الإنقاذ الدولية حق الوصول إلى الرهائن المتبقين' أثناء المكالمة.