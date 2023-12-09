عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يناقش أزمة غزة مع رئيس الصليب الأحمر

بلينكين
بلينكين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك إيجر وعدد من كبار الدبلوماسيين في الشرق الأوسط لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

ونقلت شبكة سي إن إن، فإن الولايات المتحدة تواجه انتقادات بسبب عرقلة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين، لكنها تظل حليفا حاسما.

مكالمة بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان “أكدت الحاجة الملحة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع، وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، وفقا لبيان وزارة الخارجية للمكالمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن التقى يوم الجمعة بوفد يمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي ضم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. مسؤول كبير.

وأكد بلينكن مجددًا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم قدرة حماس على تكرار هجمات 7 أكتوبر، فضلاً عن الحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى، ومنع التهجير، واحتواء المزيد من انتشار المرض. الصراع “، بحسب بيان.

وناقش بلينكن “التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب دولة إسرائيل”.
و'أكد بلينكن' على أهمية الاستجابة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر للنزاع في غزة' وناقش الطرفان 'الجهود المبذولة لتعزيز حماية المدنيين وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة'، وفقًا لميلر.

وكرر بلينكن 'الدعوة للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وشدد على ضرورة منح لجنة الإنقاذ الدولية حق الوصول إلى الرهائن المتبقين' أثناء المكالمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

السيسي يؤكد على التضحية الكبيرة للشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

موضوعات متعلقة

خاص|العدوان على غزة يكشف الفجوة بين الرأي العام الأمريكي وإدارة بايدن

الصين: فرصة نجاح COP28 لن تكون كبيرة دون حل أزمة الوقود الأحفوري

ائتلاف هولندا يتحرك للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري في مؤتمر COP28

جثة جديدة.. مصرع 4 مسنين في حريق التهم مستشفى تيفولي في روما

محادثات غير رسمية للتحضير لمفاوضات جديدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

العدوان على غزة.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة رفح

المقاطعة كلمة السر.. شركة عالمية تخسر 12 مليار دولار

ترشيحاتنا

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس

استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي وسط غزة

صحيفة عبرية تكشف عن خطة «أمريكية فرنسية» لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل

حشد 4 جيوش.. طبول الحرب تدق في أمريكا الجنوبية |تفاصيل

الصوفية يحشدون للانتخابات الرئاسية بموكب في حب مصر.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ