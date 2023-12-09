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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضيف برنامج «في المساء مع قصواء»

أشرف زكي وقصواء الخلالي
أشرف زكي وقصواء الخلالي

يحل اليوم دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفًا على "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.


ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية وفيما يتعلق بالسياق الخاص بالمشاركة وأولويات المرحلة المقبلة، كما سيتم التطرق عن القضية الفلسطينية ومستجداتها فى ضوء الموقف المصري الحاسم برفض التهجير.

برنامج في المساء مع قصواء


وشهد برنامج في المساء مع قصواء على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الأسبوع الماضي، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي والذي كان من  المقرر له يوم الجمعة الماضي، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة، للإجابة عن  تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل.

 

وسبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، مع المرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي.

اشرف زكي في المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

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