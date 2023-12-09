مخاوف إسرائيلية من عدم استخدام واشنطن الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة

قالت صحيفة "هأرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مخاوف إسرائيلية من عدم استخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار آخر في مجلس الأمن يتم تجهيزه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أيدت 100 دولة في الأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 دولة من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية لصالح مشروع القرار، فيما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لإبطال القرار وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن هجوم 7 أكتوبر لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".

وقال نائب المندوبة الأمريكية في المجلس روبرت وود قال إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لأنه لم يذكر الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.

والولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض، قاومت مرارا وتكرارا الدعوات إلى تطبيق وقف إطلاق النار، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وتمت الإشارة إلى الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس إلى مشروع القرار على أمل أن يروق للولايات المتحدة.

وكان التصويت هو المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، والذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة "هدن وممرات إنسانية" في غزة.