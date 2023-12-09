مسيرة في إسرائيل تطالب باستقالة حكومة نتنياهو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، بتجمع المئات من المتظاهرين الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للصحيفة فقد شارك نحو 300 متظاهر في المسيرة احتجاجية في التي نظمت في حيفا وطالبوا باستقالة الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة فقد سار المتظاهرون من وسط الكرمل إلى مفرق حوريف في المدينة، حاملين لافتة كتب عليها “حكومة الدم – استقالة”، ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة "هأرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مخاوف إسرائيلية من عدم استخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار آخر في مجلس الأمن يتم تجهيزه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أيدت 100 دولة في الأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 دولة من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية لصالح مشروع القرار، فيما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لإبطال القرار وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن هجوم 7 أكتوبر لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".