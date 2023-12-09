البنطلون اتقطع| شاهد… محمد رمضان يتعرض لموقف محرج خلال حدث رسمي.. والجمهور: “ينهار إحراج”

بنطلون محمد رمضان.. كشف الفنان محمد رمضان عن موقف محرج حدث له، أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعل معه عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان محمد رمضان.

تمزق بنطلون محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

وظهر الفنان محمد رمضان وهو يرقص خلال تصوير الفيديو، وعند قيامه بالقفز أثناء رقصه تمزق البنطال الخاص به، ليقوم محمد رمضان بوضع يده علي البنطال الممزق مع محاولته لمتابعة الرقص أثناء التصوير

ثم قام الفنان محمد رمضان بخلع الجاكيت الذي كان يرتديه، وقام بربطه علي خصره حتي يقوم بإخفاء البنطال الممزق أثناء التصوير، دون أن يوقف التصوير أو التأثير علي طاقم العمل.