بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة اليسا ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، مجموعة من الصور لها من خلال حضورها حفل اختتام مهرجان البحر الاحمر السينمائي .





وتألقت إليسا ، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا كاروهات باللون الرمادى كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.





وتتميز اليسا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد اليسا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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