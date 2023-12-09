دبابة إسرائيلية تصيب موقعًا لـ اليونيفيل جنوبي لبنان .. وبيان للقوة الدولية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا للقوة المؤقتة للأمم المتحدة (اليونيفيل) قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة، جنوبي البلاد.

وحسب موقع "لبنان 24"، فإن برج المراقبة التابع للكتيبة الإسبانية العاملة في القوات الدولية الذي استهدفته قذيفة الدبابة الإسرائيلية طار لمسافات بعيدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "برج المراقبة في المركز الإسباني التابع لليونيفيل والواقع في خراج سردة بين ‎سهل الخيام والوزاني أصيب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات ظهر اليوم إثر تعرضه للقصف".