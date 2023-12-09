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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: قوة معادية تروج الشائعات ضد مصر وتحرف تصريحات المسئولين

صدى البلد

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري كانت عن دخول الأجانب إلى مصر عبر معبر رفح وليس المصريين، إذ أن دخول المصريين إلى بلادهم قادمين من غزة لا تحتمل موافقة أحد، موضحًا أن مصر هي صاحبة السيادة والقرار على أرضها ولن تسمح لأي من كان الاعتداء على السيادة المصرية.

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه كان هناك اجتزاء وتحريف لتصريحات الوزير سامح شكري، موضحًا أن الهدف من هذا التحريف هو استهداف الدولة المصرية ومحاولة تأكيد لأكاذيب بلا دليل والهدف واضح ومحالة تشوية صورة مصر.

أم القضايا

 ولفت “فارس”، إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح للحظة واحدة ومن أكثر الدول التي قدمت خدمات للقضية الفلسطينية، منوهًا بأن الدولة المصرية ترى أن القضية الفلسطينية أم القضايا.

وأضاف أن مصر سعت وبكل قوة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة ونجحت في إدخال المساعدات بشكل واضح، منوهًا بأن تصريحات السفير سامح شكري كانت واضحة ومحددة، مؤكدًا أن قوة معادية هي سبب ترويج هذه الشائعات وتستهدف الدور التاريخي الذي لعبته الدولة المصرية ولا يمكن أن نحدد أحد.

حامد فارس استاذ العلاقات الدولية سامح شكري مصر معبر رفح غزة القضية الفلسطينية

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