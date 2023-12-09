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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو تجارية الجيزة يكشف أهمية التوسع في الصناعات الغذائية

هشام أبو الدهب
هشام أبو الدهب

قال هشام ابو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن مصر لها باع كبير في المجال الصناعي والزراعي، لافتا إلي أننا للأسف غير مستفيدين من العوامل والمرافق الكاملة الموجودة لدينا.

 

واضاف خلال استضافته ببرنامج بيزنس، المذاع علي فضائية صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى، : " المفروض أن تكمل الصناعة والزراعة بعضهم البعض، لافتا إلي ضرورة مساعدة الدولة المصنعين لمواجهة المنتج الخارجي الذي يغزو الأسواق المصرية.


ولفت أبو الدهب، أن الاستقرار في الصناعة يعد من أهم عوامل العملية الصناعية، منوهاً أنه في الفترة الأخيرة شهدت حالة من عدم استقرار سعر الدولار خارج عن قدرة الدولة.


وأكد أبو الدهب علي أهمية التوسع في الصناعات الغذائية في زيارة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع.

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