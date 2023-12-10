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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

10 ملايين مشترك في شهر.. إكس يعلن زيادة عدد متابعيه بطريقة غير مسبوقة

مديرة موقع اكس
مديرة موقع اكس

يشهد موقع اكس، تويتر سابقا، حالة من الجدل وتباين الأرباح منذ تولي رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك قيادته بعد شراء المنصة وتغييره اسمها منذ شهور.

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أخبار التكنولوجيا|يلون ماسك يدعو لطرد رئيس شركة ديزني.. روسيا تدرس حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

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إيلون ماسك يتربع على عرش عالم الأموال .. ارتفاع تقييم سبيس إكس

وفي هذا السياق، أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس في منشور لها عبر المنصة، أن أكثر من عشرة ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

جاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقا باسم تويتر، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

فيما لم يتسن بعد الوصول إلى إكس، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر/كانون الأول بالمتوسط أو سبب كشف "ياكارينو" عن الرقم.

أكس إيلون ماسك

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