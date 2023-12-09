أخبار التكنولوجيا|يلون ماسك يدعو لطرد رئيس شركة ديزني.. روسيا تدرس حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أكدت تقارير أن شركة وان بلس الصينية ستطلق هاتفها OnePlus 12 من الفئة الرائدة في الأسواق العالمية في 23 يناير المقبل، وذلك بعد إطلاقه في الصين منذ أيام في في حدث خاص تزامنًا مع الذكرى السنوية العاشرة للشركة.



تعتزم روسيا حظر استخدام الهواتف المحمولة في مدارسها خلال الأشهر المقبلة، حيث كان مجلس الدوما الروسي قد أقر تعديلاً على “قانون التعليم”، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 1 سبتمبر 2024.



كشفت شركة Xiaomi “شاومي” رسميًا عن هاتفها المميز Redmi 13R والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات القياسية من بينها معالج قوي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود عمليات انتحال الشخصية وأنشطة الاحتيال على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، حيث يستغل المحتالون خداع الضحايا لتحويل الأموال الخاصة بهم عبر التطبيق.



دعا الملياردير إيلون ماسك إلى “طرد” الرئيس التنفيذي لشركة “Disney” ديزني، بوب إيجر على الفور، وذلك بعد انضمام ديزني - والتي تعد أكبر شركة ترفيه في العالم- إلى مقاطعة إعلانية لمنصة X المملوكة لـ ماسك.



تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتفها المميز Oppo Find X7 Pro من الفئة الرائدة خلال الفترة المقبلة بعدد من المواصفات الفائقة، حيث سيحصل الهاتف على معدل شحن بقوة 100 وات من الشحن السلكي، الأمر الذي سيوفر وقت شحن البطارية بشكل كبير.