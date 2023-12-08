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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقوة شحن جبارة.. أوبو تقلب الأسواق بهاتف Oppo Find X7 Pro

هاتف أوبو Oppo Find
هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتفها المميز Oppo Find X7 Pro من الفئة الرائدة خلال الفترة المقبلة بعدد من المواصفات الفائقة، حيث سيحصل الهاتف على معدل شحن بقوة 100 وات من الشحن السلكي، الأمر الذي سيوفر وقت شحن البطارية بشكل كبير. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro سيحصل على شاحن مع تقنية SuperVOOC، كما سيحصل على شحن لاسلكي بقوة 50 وات، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 ملل أمبير في الساعة. 

 

وسيعمل هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين بسعة 1 تيرابايت. 

 

وسيأتي هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED، مع "نوتش" على هيئة ثقب مخصص للكاميرا الأمامية، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية.

 

وسيحصل هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro على وحدة كاميرا ضخمة مع أربع مستشعرات للكاميرا، حيث سيحصل الهاتف على مستشعر Sony LYT-900 من شركة سوني مقاس 1 بوصة. 

 

     

 

 

 

 

 

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