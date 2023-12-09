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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

روسيا في طريقها لحظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس 

روسيا في طريقها لحظر
روسيا في طريقها لحظر استخدام الهواتف المحمولة في مدارسها 

تعتزم روسيا حظر استخدام الهواتف المحمولة في مدارسها خلال الأشهر المقبلة، حيث كان مجلس الدوما الروسي قد أقر تعديلاً على “قانون التعليم”، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 1 سبتمبر 2024. 

 

وينص القانون المعدل حديثا على حظر أدوات الاتصال بما في ذلك جميع الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية في روسيا. ووفقًا للوائح، تسمح المدارس الابتدائية والثانوية الروسية باستخدام الهواتف الذكية فقط لأغراض التدريس وفي حالات الطوارئ.   

 

وبحسب ما ذكرته شبكة CCTV فإن مشروع القانون لا يحدد المكان الذي يجب أن يحتفظ فيه الطلاب بهواتفهم، وستناقش المدارس هذه القضايا بالتفصيل مع أولياء الأمور، كما ينص تعديل قانون التعليم أيضًا على إعادة المقررات العمالية إلى المدارس كمادة إلزامية. 

 

واتخذت روسيا قرارها بحظر استخدام الهواتف الذكية والمحمولة في الفصول الدراسية بالمدارس الابتدائية والثانوية العام الماضي. 

 

وكانت أفادت وكالة أنباء تاس الروسية في 31 أغسطس 2022، أن وزير التعليم الأساسي الروسي سيرجي كرافتسوف صرح أنه وفقًا للوائح الصحية الجديدة، يُحظر على طلاب المدارس الابتدائية والثانوية الروسية استخدام الهواتف المحمولة في الفصل الدراسي بدءًا من الفصل الدراسي الجديد من ذلك العام.

 

وأظهر استطلاع سابق في روسيا أيضًا أن نصف المعلمين يؤيدون فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. ومع ذلك، فإن 30٪ فقط من أولياء أمور الطلاب يوافقون على هذه الفكرة.

 

ويهدف الحظر إلى معالجة هذه المشكلة عن طريق تقليل عوامل التشتيت ومساعدة الطلاب على التركيز على دراستهم. 

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