مفاجأة .. موقف الزمالك من عودة الثلاثي الموقوف

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، سوف يتولى أمر أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الموقوف والذي ينتهي إيقافهم بعد ساعات قليلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السيد سوف يخطر الثلاثي بالعودة إلى التدريبات بعد يومين، ولكن لن يتواجدوا في التدريبات الجماعية عقب عودتهم والسبب الأول هو عدم مشاركتهم بالفترة الماضية".

وأضاف أمير هشام: "السبب الثاني هو أن الزمالك يرغب في تفويت الفرصة على الثنائي صبحي وفتوح للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية".