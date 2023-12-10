عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. موقف الزمالك من عودة الثلاثي الموقوف

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، سوف يتولى أمر أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الموقوف والذي ينتهي إيقافهم بعد ساعات قليلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السيد سوف يخطر الثلاثي بالعودة إلى التدريبات بعد يومين، ولكن لن يتواجدوا في التدريبات الجماعية عقب عودتهم والسبب الأول هو عدم مشاركتهم بالفترة الماضية".

وأضاف أمير هشام: "السبب الثاني هو أن الزمالك يرغب في تفويت الفرصة على الثنائي صبحي وفتوح للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

وطني أهم من صحتي.. مسنة تحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية في الجيزة|شاهد

أرقام مرعبة للشهداء والجرحى.. الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة مؤسف

شاهد.. شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

مشاركة السيدات بالجيزة|«القومي للمرأة» يوثق الإقبال الشديد على لجان الانتخابات الرئاسية.. شاهد

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

مصر تنتخب رئيسها.. 3 تحديات تنتظر الفائز والمشاركة الفعالة والقوية تخرس المغرضين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ