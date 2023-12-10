التوعية بالمشاركة في الانتخابات على رأس أولويات قوافل قصور الثقافة بالدقهلية

شهدت قرية كفر بداوى بمركز المنصورة، فعاليات القافلة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ضوء البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، إذ بدأت الفعاليات بمحاضرة ثقافية بعنوان "انزل شارك" تحدثت بها الكاتبة الدكتورة سمية عودة حول رفع الوعي بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل، وأهمية المشاركة فى الانتخابات، والأثر الإيجابى لهذه المشاركة على الفرد والمجتمع.

كما تناولت نظرة العالم لهذا الحدث المهم، كما تحدثت عن دور المرأة وتوعيتها لأسرتها بالمشاركة، وأهمية المشاركة في تعزيز الانتماء والوحدة والتضامن بين المواطنين كونها حق دستوري للجميع.

كما شهدت الفعاليات التى أقيمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ورشة رسم وتلوين للأطفال ورسم على الوجه، واختتمت بفقره فنية لمسرح عرائس للفنان محمد قطامش.

وتكثف هيئة قصور الثقافة أنشطتها التوعية بالعديد من المحافظات المصرية ضمن مبادرة "أنت الحياة" في سياق برامج العدالة الثقافية للوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن خاصة المناطق الأكثر احتياجا، كما تقدم برنامجا تثقيفيا للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية وتحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بها