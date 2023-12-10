عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التوعية بالمشاركة في الانتخابات على رأس أولويات قوافل قصور الثقافة بالدقهلية

صدى البلد

شهدت قرية كفر بداوى بمركز المنصورة، فعاليات القافلة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ضوء البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، إذ بدأت الفعاليات بمحاضرة ثقافية بعنوان "انزل شارك" تحدثت بها الكاتبة الدكتورة سمية عودة حول رفع الوعي بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل، وأهمية المشاركة فى الانتخابات، والأثر الإيجابى لهذه المشاركة على الفرد والمجتمع.

كما تناولت نظرة العالم لهذا الحدث المهم، كما تحدثت عن دور المرأة وتوعيتها لأسرتها بالمشاركة، وأهمية المشاركة في تعزيز الانتماء والوحدة والتضامن بين المواطنين كونها حق دستوري للجميع.

txt

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

txt

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي سبل التعاون لانطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي

كما شهدت الفعاليات التى أقيمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ورشة رسم وتلوين للأطفال ورسم على الوجه، واختتمت بفقره فنية لمسرح عرائس للفنان محمد قطامش.

وتكثف هيئة قصور الثقافة أنشطتها التوعية بالعديد من المحافظات المصرية ضمن مبادرة "أنت الحياة" في سياق برامج العدالة الثقافية للوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن خاصة المناطق الأكثر احتياجا، كما تقدم برنامجا تثقيفيا للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية وتحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بها

ثقافة الاستحقاقات الانتخابية الهيئة العامة لقصور الثقافة الخدمات الثقافية الدلتا الثقافي العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

مهاجم محلي.. صفقة الزمالك الجديدة| تعرف عليها

ترشيحاتنا

فضيحة مدوية لإسرائيل.. ناشطون يكذبون رواية الاحتلال بشأن استسلام مقاتلي حماس| فيديو

كرة كرة يد سابق: الأهلي لديه جوارديولا المرعب

بدء التصويت في الساعة التاسعة.. المصريون يختارون الرئيس من بين 4 مرشحين

حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح.. الإفتاء تجيب

اليوم.. بداية الماراثون.. انطلاق التصويت فى انتخابات الرئاسة2024

لاعب ينجو من محاولة اغتيال.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ