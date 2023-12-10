بدءا من اليوم.. وقف تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية بدءا من اليوم 10ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري.



حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

- الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

- وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.



ويأتى ذلك حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وأشار مصدر مسئول بقطاع الكهرباء إن وقف تخفيف الإحمال سيتم أثناء أيام الانتخابات الرئاسية فقط وأى تعديل اخر سيصدر بيه بيان من مجلس الوزراء