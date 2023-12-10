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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعرف على إجراءات تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

استعرضت القناة الأولى، تقديم الإعلامي رجائي رمزي تقريرا تليفزيونيا حول إجراءات التصويت للمصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024 وحث المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل رسم ملامح المستقبل وتأمين مستقبل أولادك، بعنوان « تعرف على إجراءات التصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024».

وجاء في التقرير: «تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل لمدة 3 أيام، بينما الإجراء التالي يتمثل في انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات تلك اللجان بشأن الاعتراضات حول جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، فضلا عن إعلان الحصر العددي للأصوات».

وأضاف التقرير: «تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومين للبث في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ومن تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية، وبعدها يتم استئناف الدعايا الانتخابية لجولة الإعادة وتقديم الطعون ليتم قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة».

وتابع: «وخلال 10 أيام، يتم إجراء فصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ومن ثم نشر مخلص الحكم في الجريدة الرسمية وصحفتي الجمهورية والأخبار، وتتوقف بعد ذلك الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة».

وواصل التقرير: «وتنطلق انتخابات الإعادة في الخارج لمدة 3 أيام، وبعدها توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الداخل لتنطلق لمدة 3 أيام انتخابات الإعادة في الداخل».

واستطرد: «ومن ثم تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة إلى جانب قرارات تلك اللجان بشأن الاعتراضات حول جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، فضلا عن إعلان الحصر العددي للأصوات لمدة يوم واحد».

وأكمل التقرير: «تتلقى بعد ذلك الهيئة، الطعون في قرارات اللجان العامة ومن ثم البث بها، ثم يأتي الإجراء الأخير بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية».

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