عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء

زحام على اللجان الانتخابية
زحام على اللجان الانتخابية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، إقبالا كبيرًا من الناخبين في الساعة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.

وأثنى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي الإقبال الكبير من المواطنين في مختلف اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث امتدت طوابير المواطنين امام اللجان لمسافات كبيرة، ما يؤكد وعي المواطن السيناوي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حق دستوري لكل مواطن.

وأشار المحافظ إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور سكرتير عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية، وحل أي مشكلة فى الحال.

40 مقرا انتخابيا


أعلن المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها ١١ دائرة انتخابية، موزعين على ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا إلي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

وأكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير العملية الانتخابية.

txt

استعداداً لبدء الاستحقاق الانتخابي .. محافظ شمال سيناء يتفقد اللجان

سيناء الناخبين لجان الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

أول قرار من الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي

النائب محمد أبو العينين: اليوم بمثابة عُرس ديمقراطي جميل

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

حكيم يدلي بصوته في لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ