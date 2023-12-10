إقبال كبير من المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، إقبالا كبيرًا من الناخبين في الساعة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.

وأثنى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي الإقبال الكبير من المواطنين في مختلف اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث امتدت طوابير المواطنين امام اللجان لمسافات كبيرة، ما يؤكد وعي المواطن السيناوي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حق دستوري لكل مواطن.

وأشار المحافظ إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور سكرتير عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية، وحل أي مشكلة فى الحال.

40 مقرا انتخابيا



أعلن المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها ١١ دائرة انتخابية، موزعين على ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا إلي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

وأكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير العملية الانتخابية.