بعد أيام من رحيل شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة.

رانيا فريد شوقى

وقالت رانيا فريد شوقى: اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

رانيا فريد شوقي

وقد وجهت رانيا فريد شوقى رسالة اعتذار لشقيقتها الراحلة ناهد عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقى: "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة الي الأبد و ده من عيوب البشر ، أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدتك في حياتي ،يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا و ربنا نور بصیرتنا و رجعنا لحضن بعض و الحب اللي اتربينا عليه".

وأضافت رانيا فريد شوقى:" وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لاني تنسيت اننا بنكبر كلنا ،يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك اختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام و ارادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي ".

وتابعت رانيا فريد شوقى: "انا مش عارفة انا بكتب ايه بس اللي حساه اكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبه و لما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته و طريقة كلامه و نظراته و هزارك و قولت للاحفاد اللي مشافوش جدهم ناهد بقت نسخه من جدكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله و الغريب اني من الشخصيات اللي بتخاف تدخل علي حد متوفي لانه بيبقي آخر انطباع بيفضل في الذاكره عن الشخص لكن لما دخلت و شوفت وشك مبتسمه كأنك نايمة و بتحلمي حلم جميل حسيت و انك شوفتي فريد ابنك بيستقبلك و خدك لحبايبك بابا و طنط هدي و مها أختنا ده تفسيري لابتسامتك الهادية الجميلة الواضحة اوي اللي هونت علينا كلنا فراقك و مش هتفارقني اللي باقي من عمري كنتي راضية".

واختتمت رانيا فريد شوقى قولها : بجب كل اقدار الله و مسلمه أمرك لله إلي ان نلتقي يا اختي سلميلي علي بابا و قوليله الحياة من غيرك مش حياة و نفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني هتوحشيني اوي يا حته من ابويا و من قلب".