عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من رحيل شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

رانيا فريد شوقى
رانيا فريد شوقى

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة.

رانيا فريد شوقى

وقالت رانيا فريد شوقى: اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

شريف إدريس يعلن عن بتر قدم مخرج شهير بمعهد ناصر .. تفاصيل

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

رانيا فريد شوقي 

وقد وجهت رانيا فريد شوقى رسالة اعتذار لشقيقتها الراحلة ناهد عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقى: "للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة الي الأبد و ده من عيوب البشر ، أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدتك في حياتي ،يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا و ربنا نور بصیرتنا و رجعنا لحضن بعض و الحب اللي اتربينا عليه".

وأضافت رانيا فريد شوقى:" وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لاني تنسيت اننا بنكبر كلنا ،يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك اختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام و ارادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي ".

وتابعت رانيا فريد شوقى: "انا مش عارفة انا بكتب ايه بس اللي حساه اكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبه و لما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته و طريقة كلامه و نظراته و هزارك و قولت للاحفاد اللي مشافوش جدهم ناهد بقت نسخه من جدكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله و الغريب اني من الشخصيات اللي بتخاف تدخل علي حد متوفي لانه بيبقي آخر انطباع بيفضل في الذاكره عن الشخص لكن لما دخلت و شوفت وشك مبتسمه كأنك نايمة و بتحلمي حلم جميل حسيت و انك شوفتي فريد ابنك بيستقبلك و خدك لحبايبك بابا و طنط هدي و مها أختنا ده تفسيري لابتسامتك الهادية الجميلة الواضحة اوي اللي هونت علينا كلنا فراقك و مش هتفارقني اللي باقي من عمري كنتي راضية".

واختتمت رانيا فريد شوقى قولها :  بجب كل اقدار الله و مسلمه أمرك لله إلي ان نلتقي يا اختي سلميلي علي بابا و قوليله الحياة من غيرك مش حياة و نفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني هتوحشيني اوي يا حته من ابويا و من قلب".

الفنانة رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي والدة رانيا فريد شوقى مرض والدة رانيا فريد شوقى أفلام رانيا فريد شوقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. أسر ياسين ينتصر على الجميع ومحمد فراج يتراجع

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

آيتن أمين تكشف تفاصيل اختيار فيلم "ال شنب" بمهرجان الجونة

تركى ال الشيخ: تشيللو أول فيلم عربى يعرض فى 1000 شاشة بأمريكا

نبيلة عبيد تعود إلى الدراما التلفزيونية وترد على دينا الشربينى

ترشيحاتنا

الإقبال الجماهيري يُحدث ضجة في الإسكندرية| مواطنون يتدفقون أمام اللجان الانتخابية بكثافة

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية|شاهد

«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات التصويب بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

سويلم: الدولة المصرية أنفقت 10مليار دولار السنوات الماضية لرفع كفاءة استخدام المياه

توافد كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقي.. والنساء يتصدرن المشهد

هشام آمنة: دورة تدريبية عن الملامح الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ