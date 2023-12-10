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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

طلبة جامعة العريش
طلبة جامعة العريش أمام لجان الانتخابات

أدلى الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سيناء بصوته الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي بمدرسة عمرو شكرى بالعريش  لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة.

وأكد رئيس الجامعة ، على أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على مستقبل مصرنا الحبيبه، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية التي تعيشها مصر.

وقال إن إدارة الجامعة  تسعى إلى توفير كافة السبل للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة حيث خصصت اتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة فى اختيار رئيس مصر. 

وناشد جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف خلف القيادة السياسية التي لديها القدرة على الحكم حبا وانتمائا لمصرنا الحبيبة،، نعم لنكمل مسيرة البناء والانجازات

كما نظم طلبة جامعة العريش مسيرة حاشدة أثناء تحركهم للإدلاء بصوتهم، وحمل الطلبة الأعلام يتقدمهم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وهتف شباب جامعة العريش بصوت واحد تحيا مصر.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

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انعقاد غرفة عمليات شمال سيناء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

العريش رئيس جامعه الانتخابات الرئاسية

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