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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين ببنها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.


وأكد محافظ القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها خاصة وأن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين داعيًا كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته بإعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديته نحو الوطن ما يمثل خطوة مهمة في إكتمال العملية الديمقراطية لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون منوهاً أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى أية شكاوي أو تجاوزات حتى الآن.


يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية طوابير أمام اللجان رافعين الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية والشعبية بالشوارع خاصة بالقرى والنجوع حيث اصطف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي حيث تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.


وتجدر الإشارة إلى أن الهجان قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول بحضور القيادات التنفيذية  والأمنية وممثلي كافة المديريات الخدمية المختلفة.

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