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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يكشف عن رسالة أبلغها لقادة أوروبا

نتنياهو
نتنياهو

استهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائه اليوم الأحد، بشكر الرئيس الأمريكي ،جو بايدن، على استخدام إدارته حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحث على وقف إطلاق النار، وعلى موافقته على شحنة عاجلة من حوالي 14000 قذيفة دبابات يقول إنه من المقرر أن تبدأ في الوصول اليوم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،  قال نتنياهو أيضا إنه أخبر قادة فرنسا وألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه "لا يمكن لأحدهم دعم القضاء على حماس من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب".


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دعا أمس السبت لإصلاح جذري لمجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن العالم أكبر من 5 دول دائمة العضوية في المجلس، وأنه لا يمكن قبول أن تتحكم 5 دول بمستقبل العالم.

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