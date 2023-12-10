عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"عنخ" معرض ايجيبتوسنتريك آرت للدكتورة وفاء ياديس احتفالا بالمتحف المصري الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "عنخ- قوارب العالم الآخر"، وهو  فن تشكيلى مصرى حديث من سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت، وهى حركة فنية أطلقتها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، كلغة حوار فى مواجهة تيارات فنية مختلفة مغايرة للأصول المصرية والقيم الأخلاقية القديمة والحديثة، ويتناول المعرض تحية لمتاحف مصر والقائمين عليها واحتفال بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير كمركز حضارة للعالم كله.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس عن المعرض، إن "عنخ" هو مفتاح الحياة وهو روح من عالم الملكوت تهب الحياة للملك الأرضى وهو اللمسة الإلهية المانحة القوة العليا، فالحضارة المصرية هى مفتاح الحياة وتفسير لسر الإنتقال بين عوالم الروح السبعة  وهو من قوانين ميتافيزيقا الكون وأدركه المصرى القديم وتعامل مع حقيقته بأشكال تتوافق وقوانين الطبيعة.

وشكل العنخ هو روح طفل يرحب بالوصول لعالم جديد وقت وصوله، وهذا العالم يختلف من عالم الروح حيث منشأ البذرة الأولى للإنسان إلى عالم الأرض ومنه العودة إلى مكان بدء خلق الروح، وهو يضم شكل رحم الأم وقت الولادة وخروج الطفل الروح الجديدة القادمة إلى العالم الأرضى، كما يرسم شكل قارب بمجدافين للوصول لعالم الروح.

وتضيف الدكتورة وفاء ياديس، أن علم ميتافيزيقا الكون يرسم أشكال نجمية تتطابق مع رموز قدماء المصريين، فشكل عنخ ليس رمز بل شكل حقيقى دقيق لم يستطع علماء الآثار توظيفه خارج الرمز أو ربطه بالعلوم الكونية، فتفسير مايعنيه عنخ مرتبط بعلم ميتافيزيقا الكون، وله إرتباط بخلق الروح ورحلتها بين بوابات زمنية ومكانية، بين خلق وميلاد وموت وإعادة حياة فى أبعاد كونية متعددة، وهو من ديانة المصرى القديم القائمة على التوحيد والإيمان بيوم الحساب وعودة الروح للخالق.

يضم المعرض ثلاثين لوحة ايجيبتوسنتريك آرت لميتافيزيقا العنخ فى مصر القديمة، بتكنيك حديث يضم اللون والضوء والخلفيات بين واقع قديم حاضر فى المعابد والمتاحف ومعه ميثولوجيا الروح وفن تشكيلى حديث يضم سيمفونية لألوان علم مصر فى الوقت الحالى، مع تداخلات ضوئية قمرية تربط الرمز الشكلى مع المعنى القديم لعنخ.

الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عميد المعهد الدولى لعلوم الميتافيزيقا، وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، ومؤسس اتجاه ايجيبتوسنتريزم للعلوم والفنون المصرية، ومؤسس مدرسة آرت ميتافزيكس للعلاج باللون والخط والتشكيل البصرى.

عنخ- قوارب العالم الآخر فن تشكيلى مصرى الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس القيم الأخلاقية القديمة المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في لجان الوافدين بالسادس من أكتوبر

طوابير أمام لجان الوافدين بأكتوبر للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سويلم: إعادة استخدام 21 مليار م2 من المياه يتطلب الاهتمام بالخدمة

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد لجنة مدرسة الشهيد احمد وحيد بالزقازيق

وزير الداخلية : استقرار في كافة المحافظات والعملية الانتخابية تسير بانتظام

النائبة نورا علي لصدى البلد: الإقبال الكبير على الانتخابات رسالة أمان واستقرار لمصر|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ