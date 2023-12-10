"عنخ" معرض ايجيبتوسنتريك آرت للدكتورة وفاء ياديس احتفالا بالمتحف المصري الكبير

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "عنخ- قوارب العالم الآخر"، وهو فن تشكيلى مصرى حديث من سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت، وهى حركة فنية أطلقتها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، كلغة حوار فى مواجهة تيارات فنية مختلفة مغايرة للأصول المصرية والقيم الأخلاقية القديمة والحديثة، ويتناول المعرض تحية لمتاحف مصر والقائمين عليها واحتفال بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير كمركز حضارة للعالم كله.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس عن المعرض، إن "عنخ" هو مفتاح الحياة وهو روح من عالم الملكوت تهب الحياة للملك الأرضى وهو اللمسة الإلهية المانحة القوة العليا، فالحضارة المصرية هى مفتاح الحياة وتفسير لسر الإنتقال بين عوالم الروح السبعة وهو من قوانين ميتافيزيقا الكون وأدركه المصرى القديم وتعامل مع حقيقته بأشكال تتوافق وقوانين الطبيعة.

وشكل العنخ هو روح طفل يرحب بالوصول لعالم جديد وقت وصوله، وهذا العالم يختلف من عالم الروح حيث منشأ البذرة الأولى للإنسان إلى عالم الأرض ومنه العودة إلى مكان بدء خلق الروح، وهو يضم شكل رحم الأم وقت الولادة وخروج الطفل الروح الجديدة القادمة إلى العالم الأرضى، كما يرسم شكل قارب بمجدافين للوصول لعالم الروح.

وتضيف الدكتورة وفاء ياديس، أن علم ميتافيزيقا الكون يرسم أشكال نجمية تتطابق مع رموز قدماء المصريين، فشكل عنخ ليس رمز بل شكل حقيقى دقيق لم يستطع علماء الآثار توظيفه خارج الرمز أو ربطه بالعلوم الكونية، فتفسير مايعنيه عنخ مرتبط بعلم ميتافيزيقا الكون، وله إرتباط بخلق الروح ورحلتها بين بوابات زمنية ومكانية، بين خلق وميلاد وموت وإعادة حياة فى أبعاد كونية متعددة، وهو من ديانة المصرى القديم القائمة على التوحيد والإيمان بيوم الحساب وعودة الروح للخالق.

يضم المعرض ثلاثين لوحة ايجيبتوسنتريك آرت لميتافيزيقا العنخ فى مصر القديمة، بتكنيك حديث يضم اللون والضوء والخلفيات بين واقع قديم حاضر فى المعابد والمتاحف ومعه ميثولوجيا الروح وفن تشكيلى حديث يضم سيمفونية لألوان علم مصر فى الوقت الحالى، مع تداخلات ضوئية قمرية تربط الرمز الشكلى مع المعنى القديم لعنخ.

الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عميد المعهد الدولى لعلوم الميتافيزيقا، وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، ومؤسس اتجاه ايجيبتوسنتريزم للعلوم والفنون المصرية، ومؤسس مدرسة آرت ميتافزيكس للعلاج باللون والخط والتشكيل البصرى.