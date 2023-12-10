مايا مرسي: أدعو سيدات مصر للتصويت بكثافة من أجل مستقبل مصر وأبنائهن

دعت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي اليوم /الأحد/ سيدات مصر إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من أجل مستقبل أفضل لمصر وأبنائهن.



وقالت الدكتورة مايا مرسي ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عقب الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية، : "إن حق مصر على أبنائها المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، لاسيما أن اللجنة العليا للانتخابات منحت المواطنين ثلاثة أيام للتصويت ؛ ما يسمح لكل من له حق التصويت بأن يتوجه إلى لجنته الانتخابية".



وأضافت : إن المجلس القومي للمرأة لديه دور كبير في المتابعة الفنية للانتخابات الرئاسية وفي تشجيع السيدات على النزول وكذلك حث الأسرة المصرية على أداء واجبها تجاه الوطن في هذا الاستحقاق الدستوري المهم".



وأوضحت أن المجلس لديه ألفا متابع على مستوى محافظات الجمهورية ؛ يرصدون أولا بأول سير العملية الانتخابية علاوة على غرفة عمليات لمتابعة ال27 محافظة ومكتب شكاوى يستقبل كافة الشكاوى من كل أنحاء البلاد بجانب تواجد المقررين والمتابعين بكل غرف العمليات بالمحافظات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية".



وأشارت إلى أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهن ..لافتة إلى أن المجلس وبالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات يقوم بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن.



وقالت :"نحاول توزيع كبار السن الراغبين في المساعدة على الثلاثة أيام المقررة للتصويت إلا أننا لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات"..معربة عن ثقتها في أن نساء مصر بمختلف محافظات الجمهورية سوف تشاركن بكثافة في الانتخابات كما فعلن في كافة الاستحقاقات السابقة ولن تتنازلن أو تتركن حقهن الدستوري.



وكانت رئيسة المجلس القومي للمرأة قد أدلت بصوتها في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية أمام لجنتها الانتخابية بمدرسة "بدر الاعدادية بنين" بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

