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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأناكوندا.. فرج عامر: مصطفى محمد يتطور بسرعة وأتوقع انتقاله إلى الدوري الانجليزي

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي أداء مصطفي محمد مع فريق نانت في الفترة الأخيرة .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :٠ مصطفي محمد أداؤه يتطور ويحرز أهداف مؤثرة في مسيرتة الاحترافية مع نانت الفرنسي ، ومرشح بقوة للانتقال إلى الدوري الانجليزي في ".

يذكر ان باريس سان جيرمان فاز على نانت 2-1 في الدوري الفرنسي سجل هدفي باريس سان جيرمان كل من برادلي باركولا في الدقيقة 41، وراندال كولي مواني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، فيما سجل مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي هدف فريقه الوحيد في مرمى  باريس سان جيرمان في الدقيقة 55.

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