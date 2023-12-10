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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب الإدلاء بصوتها.. مايا مرسي: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة

صدى البلد

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

ودعت الدكتورة مايا مرسي عقب الإدلاء بصوتها، سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

 ستشارك في الانتخابات بكثافة.. مايا مرسي: المرأة بتخاف على بيتها وبلدها

مايا مرسي: أدعو سيدات مصر للتصويت بكثافة من أجل مستقبل مصر وأبنائهن

وقالت إن المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات يقوم  بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن، وتابعت: "لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات".

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص  غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية 2024، تفقدت أكثر من لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولاحظت كثافة السيدات مصطحبة لأبنائها وبناتها، ولاحظت أيضاً توافد كبار السن أمام اللجان الانتخابية.

مايا مرسى : المرأة المصرية تثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية دائما وتثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها، وهذا ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية 2024.

مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي تدلي بصوتها
مايا مرسي القومى للمرأة الجيزة مستقبل مصر كبار السن

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