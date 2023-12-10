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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل التعليم بالغربية: المعلمون في طليعة المشاركين في العرس الديمقراطي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مشاركة جميع المعلمين والعاملين، والطلاب ممن لهم حق التصويت، وأسرهم، من ديوان المديرية والدواوين العشر للإدارات التعليمية والمدارس،  على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن جميع اللجان استقبلت الآلاف من المعلمين وأسرهم منذ الساعات الأولى من هذا العرس الانتخابي.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق الاستحقاق الدستوري، العرس الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية.

 

وصرح وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم قامت بتوفير عدد من سيارات الأتوبيسات والميني باص لنقل المعلمين والعاملين بديوان المديرية وبجميع الدواوين وتجمعات المدارس، للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، موجها الجميع بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية.

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من ناحية أخرى، قام وكيل الوزارة اليوم بالإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، بمقر ه الانتخابي، مؤكداً أننا نسعى جميعاً لتحقيق مفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على جميع أبناء هذا الشعب، وأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي يؤكد حقنا الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية.

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