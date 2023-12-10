سيدات وشباب السويس بتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين بكثافة كبيرة في الساعة الأولى على اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمدن ومراكز محافظة السويس، واصطفت طوابير طويلة من الناخبين بالمحافظة، التي تضم عدد ناخبين 484 ألفا و502 ناخب وناخبة.



وتصدرت السيدات والفتيات والشباب المشهد خلال الساعات الأولي أمام اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، فى أول أيام التصويت من خلال 61 لجنة موزعة على 49 مقرا انتخابيا.



وأدلي محافظ السويس عبد المجيد صقر بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة "صفية زغلول"، المخصصة للمغتربين بنطاق حي الأربعين، وسط مشاركة المئات من عمال الشركات والعاملين بالجهاز التنفيذي والأحياء، مشيرا إلى أن مشاركة أهالى السويس أمام اللجان تعبر عن إحساس المواطنين بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم، ودقة المرحلة التي تمر بها مصر، وإدراكا لأهمية تلك المرحلة الحاسمة في حياة كل مصري، للخروج بهذا الشكل لدعم الدولة المصرية.



ومن جهتها، حرصت جامعة السويس على توفير أتوبيسات لنقل الطلاب الوافدين من الجامعة إلى مقر لجنة المغتربين الأقرب إليها، وهي مدرسة "المستقبل" الإبتدائية، حيث حرص الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة على الخروج مع الطلاب والمشاركة في المشهد الانتخابي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



وقال الدكتور أشرف حنيجل "إن الجامعة لها دور مهم في المشاركة في العملية الانتخابية داخل السويس، لاسيما وأن كليات هندسة البترول والتعدين، وتكنولوجيا التعليم والتعلم بها الكثير من الطلاب المغتربين"، منوها بتوفير الدولة لتسهيلات كبيرة ليشارك كل من له حق في التصويت، حيث خصصت ست لجان للمغتربين، أحداها هي لجنة مدرسة المستقبل الابتدائية والقريبة من جامعة السويس.



وأكد أنه حرص على الحضور وسط حشد كبير من الطلاب الذين تباروا في المشاركة، ليكونوا ممثلين عن جامعة السويس في اليوم الأول، فيما حرصت الجامعة بدورها على توفير التسهيلات لهم، كما حرصت الجامعة على تنظيم عدة مؤتمرات وندوات تناولت أهمية المشاركة في الحياة السياسية والتأثير السلبي للتفريط في ذلك الحق، لاسيما للشباب.



ونوه بالمشاركة الإيجابية للشباب في الانتخابات الرئاسية وكافة القضايا المصرية، مستشهدا بمشاركة الشباب في حملات التبرع التي نظمتها الجامعة عقب أحداث غزة.



وشهدت لجان المغتربين في حي عتاقة توافد آلاف العمال، حيث استقبلت لجنة ميناء السخنة العمال والموظفين الوافدين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاتها ومصانعها، فضلا عن عمال وموظفي ميناء السخنة وشركة موانئ دبي العالمية.



كما توافد على لجنة السخنة، والتي تحمل رقم (6) ضمن لجان حي عتاقة، عمال شركات الحديد والصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة، والمناطق الصناعية الكائنة جنوب السويس.

