عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدات وشباب السويس بتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين بكثافة كبيرة في الساعة الأولى على اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمدن ومراكز محافظة السويس، واصطفت طوابير طويلة من الناخبين بالمحافظة، التي تضم عدد ناخبين 484 ألفا و502 ناخب وناخبة.


وتصدرت السيدات والفتيات والشباب المشهد خلال الساعات الأولي أمام اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، فى أول أيام التصويت من خلال 61 لجنة موزعة على 49 مقرا انتخابيا. 


وأدلي محافظ السويس عبد المجيد صقر بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة "صفية زغلول"، المخصصة للمغتربين بنطاق حي الأربعين، وسط مشاركة المئات من عمال الشركات والعاملين بالجهاز التنفيذي والأحياء، مشيرا إلى أن مشاركة أهالى السويس أمام اللجان تعبر عن إحساس المواطنين بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم، ودقة المرحلة التي تمر بها مصر، وإدراكا لأهمية تلك المرحلة الحاسمة في حياة كل مصري، للخروج بهذا الشكل لدعم الدولة المصرية.


ومن جهتها، حرصت جامعة السويس على توفير أتوبيسات لنقل الطلاب الوافدين من الجامعة إلى مقر لجنة المغتربين الأقرب إليها، وهي مدرسة "المستقبل" الإبتدائية، حيث حرص الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة على الخروج مع الطلاب والمشاركة في المشهد الانتخابي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.


وقال الدكتور أشرف حنيجل "إن الجامعة لها دور مهم في المشاركة في العملية الانتخابية داخل السويس، لاسيما وأن كليات هندسة البترول والتعدين، وتكنولوجيا التعليم والتعلم بها الكثير من الطلاب المغتربين"، منوها بتوفير الدولة لتسهيلات كبيرة ليشارك كل من له حق في التصويت، حيث خصصت ست لجان للمغتربين، أحداها هي لجنة مدرسة المستقبل الابتدائية والقريبة من جامعة السويس. 


وأكد أنه حرص على الحضور وسط حشد كبير من الطلاب الذين تباروا في المشاركة، ليكونوا ممثلين عن جامعة السويس في اليوم الأول، فيما حرصت الجامعة بدورها على توفير التسهيلات لهم، كما حرصت الجامعة على تنظيم عدة مؤتمرات وندوات تناولت أهمية المشاركة في الحياة السياسية والتأثير السلبي للتفريط في ذلك الحق، لاسيما للشباب.


ونوه بالمشاركة الإيجابية للشباب في الانتخابات الرئاسية وكافة القضايا المصرية، مستشهدا بمشاركة الشباب في حملات التبرع التي نظمتها الجامعة عقب أحداث غزة.


وشهدت لجان المغتربين في حي عتاقة توافد آلاف العمال، حيث استقبلت لجنة ميناء السخنة العمال والموظفين الوافدين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاتها ومصانعها، فضلا عن عمال وموظفي ميناء السخنة وشركة موانئ دبي العالمية.


كما توافد على لجنة السخنة، والتي تحمل رقم (6) ضمن لجان حي عتاقة، عمال شركات الحديد والصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة، والمناطق الصناعية الكائنة جنوب السويس.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

القسام تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

انتقادات شديدة.. تفاصيل محادثة فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال

كيف تنشئ مشروعا صغيرا؟.. أهم مبادرات البنك المركزي الداعمة؟.. مسئول يشرح

المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاحتلال |تفاصيل

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ