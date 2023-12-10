المشاركة واجب وطني.. رئيس جامعة كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، بمدرسة الشهيد مصطفى بدوي.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، المصريين إلى المشاركة الفعالة في ما وصفه العرس التاريخي الكبير الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها، مؤكداً على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد إسهاما في بناء الوطن.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، "أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد".

وأكد أن اليوم هو عرس ديمقراطي يحتفل به المصريون باختيار رئيسهم، مطالبا الجميع وخاصة الشباب بالمشاركة في رسم مستقبل وطنهم، لنثبت أمام العالم أننا على قدر المسئولية.

كما أدلى بصوته الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كل في مقر لجنته الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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