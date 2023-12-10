كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتف Honor X7b، الذي يعد من أرخص الهواتف الذكية التي تقدم مواصفات رائعة مثل كاميرا رائعة وشاشة مميزة وبطارية ضخمة.

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Honor في الأسواق..بسعر رخيص جدا

يأتي هاتف هونر Honor X7b، بشاشة من نوع LCD، مقاس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD ، وبمعدل يصل إلى 90 هرتز.

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Honor في الأسواق..بسعر رخيص جدا

يعمل هاتف هونر Honor X7b، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 680، الذي يأتي مقترنا ببذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 + 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 + 256 جيجابايت.

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Honor في الأسواق..بسعر رخيص جدا

يقدم هاتف هونر هاتف Honor X7b، بكاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش LED، تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Honor في الأسواق..بسعر رخيص جدا

يتم دعم هاتف هونر Honor X7b، وتدعم الشحن السريع بقوة 35 وات.

يبدأ سعر هاتف هونر Honor X7b من 249 دولارا.