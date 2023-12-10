رئيس الوزراء يدلي بصوته في العاصمة الإدارية: سعيد بممارسة حقي الدستوري كمواطن

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".



وقال رئيس الوزراء إنه سعيد بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري بانتخاب رئيس الجمهورية للفترة المقبلة من 2024 وحتى 2030.

وأضاف أن مصدر سعادة آخر أنه موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنه يمارس حقه الانتخابي من إحدى لجان العاصمة الإدارية، ولمعرفة حجم الإنجاز العظيم الذي صنعته أياد مصرية أن هذا المكان قبل 6 سنوات لم يكون سوى خرائط، وكنا نضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها.

العاصمة الإدارية

وأوضح أن هذا هو عنوان مصر، اليوم نصوت من لجنة في قلب أحد الأحياء السكنية العاصمة الإدارية، وخلفنا آلاف المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، نحن نتحدث عن مصر المستقبل، عن التاريخ الذي نكتبه لأبنائنا وأحفادنا.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكل القضاة والمستشارين القائمين على العملية، على الجهد المبذول وتذليل العقبات أمام المواطنين في الداخل والخارج، وناشد المصريين الماركة بإيجابية لنقل صورة حضارية عن مصر للعالم كله، ونثبت لنفسنا كمصريين إنن نمارس حقنا الدستوري.