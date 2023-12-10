بيراميدز يعود بنقطة ثمينة بعد التعادل مع صن داونز بجنوب إفريقيا

اقتنص نادي بيراميدز تعادلا ثمينا من معقل فريق صان داونز الجنوب إفريقي في المباراة التى أقيمت على استاد لوفتس فيرسفيلد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0، وسط إهدار العديد من الفرص السانحة لفريق بيراميدز بواسطة لاعبيه.

وحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط الهامة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.