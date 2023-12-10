إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت الانتخابات الرئاسية الحالية إقبالا غير مسبوق من كافة فئات سكان مدينة ١٥ مايو.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات عدد كبير من الناخبين في حي حلوان و١٥ مايو حيث شهدت المدارس ازدحاما غير مسبوق.

رافعين أعلام مصر .. إقبال كثيف من سيدات حلوان على الانتخابات الرئاسية

حرصت السيدات في اللجان الانتخابية بحي حلوان على رفع الاعلام المصرية وتشغيل الأغاني للحث على النزول للانتخابات الرئاسية .

و حرصت السيدات على اصطحاب أطفالهم كما حرص كبار السن على الحضور .

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المحلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية



أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسيه 2024 بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان.

أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب المغتربين بأصواتهم فى ذات اللجنة، حيث حرصت قيادات الجامعة على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة، حيث وفرت جامعة حلوان كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

حضور قوي ولافت للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر والاطفال يشاركون



شهدت الساعات الاولى من الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا في مدارس حلوان ، حيث كان للشباب والنساء دور كبير .

كما طهر العديد من الاطفال الذين حرصوا على المشاركة مع اهاليهم خلال العرس الانتخابي والذي يشهد حاليا اقبالا غير مسبوقا.

قام اللواء حسام طوبار رئيس حي حلــــــــــــوان وجميع الاجهزة المعنية بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق حي حلــــــــــــوان لتأكد من انتظام العملية الانتخابية والتأكد من حضور القضاه والتأكد على عدم وجود أى مخلفات أو قمامة أو اشغالات او أى معوقات تعوق العملية الانتخابية أمام المقرات .

الانتخابات الرئاسية:

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.