عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة النادي الأهلي بالجزيرة.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2024 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، في وقت سابق عن اتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة 2024.


كما وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن لجان الوافدين الفرعية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

ترشيحاتنا

نقل مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة لمقر لجنته الإنتخابية بالقاهرة

معرفة لجنة الانتخابات بالبطاقة في 3 خطوات

أعضاء الحوار الوطني المصري يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بالأغاني الحماسية .. توافد الناخبين على اللجان بمركز النمرس | فيديو وصور

إكسترا نيوز: إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على لجان وسط القاهرة في الفترة المسائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ