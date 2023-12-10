الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر النادي الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة النادي الأهلي بالجزيرة.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2024 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، في وقت سابق عن اتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة 2024.



كما وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن لجان الوافدين الفرعية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.