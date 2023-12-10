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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد علي حسن معاملة الناخبين والظهور بشكل حضاري

فودة يتفقد لجان شرم
فودة يتفقد لجان شرم الشيخ

أكد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على حسن معاملة الناخبين والتيسير عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالإضافة للظهور بالمظهر اللائق،
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها  اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بمستوى التنظيم وتأمين اللجان، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة جيل اكتوبر الاعدادية بمنطقة حي النور بشرم الشيخ لجنة عامة، وتشمل عدد 2 لجنة أساسية و2 لجنة وافدين.

وأشار فودة إلى أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، و15 لجنة للوافدين.

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