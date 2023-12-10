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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

بهاتين الكلمتين " تعبنا يامه " واصلت غزة صرخاتها للمجتمع الدولى الظالم الذى غض بصره وصم أذنيه عن قطاع غزة ومعاناته المتواصلة .

فقد ظهرت أمام الشاشات وعلى وسائل التواصل الفلسطينى سيدة فلسطينية ملامحها جمعت كل آيات الحزن والألم وقالت بصوت منكسر " تعبنا يامه " واستطردت فى شرح معاناتها ومعاناة اهالى قطاع غزة المكلوم ، ففى على مدار اكثر من شهرين والاوضاع فى غزة من سيء لأسوأ ، أسر تقطعت أوصالها ، شهداء ، مصابين ، انقاض ، ودمار يرقد تحته المزيد من الضحايا الشهداء ، محاولات بدائية لانقاذ  الارواح التى لازالت محاصرة تحت انقاض القصف الرئيسى الوحشي لغزة الصامدة.

اكثر من شهرين وقوات الاحتلال تقصف بجنون وتدمر بلا ادنى انسانية كل ماتقع عليه عينيها فى غزة ،بشر ، شجر ، حجر ، طائر ، حيوان كل شىء لم يسلم من القصف الهمجى الاسرائيلى ، ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تواصل جبروتها وحبها لسيل الدماء وتقتحم كل ماهو آمن وتحوله الى خراب ودمار تحت زعم الدفاع عن النفس ، وبنفس الروح الشريرة المنزوعة الانسانية تواصل القوات الصهيونية اجراءاتها التعسفية وسياستها القمعية ؛ وتنقل وسائل التواصل الاجتماعى ووكالات الانباء والقنوات والفضائيات ، صورا وفيديوهات لفلسطينيين مجردين من ملابسهم ، منحنى الرؤوس تنفيذا لتعليمات الصهاينة الذين اقتادوهم من احدى مدارس ايواء النازحين وذهبوا بهم الى جهة غير معلنة ؛ فيما اكدت مصادر مطلعة ان قوات الاحتلال قتلت هؤلاء الاشخاص بدم بارد مثلما تفعل وفعلت على مدار تاريخها الاسود المحفور بدم الابرياء . اكثر من ٦٠ يوما اكتمل قهرهم باعتراض الام الرسمية لدولة الاحتلال الا وهى الولايات المتحدة الامريكية على قرار مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار ؛ وعليه فقد اعطت واشنطن لتل ابيب ضوءا اخضر لمواصلة قتل المزيد والمزيد من اهل غزة المغضوب عليهم اسراامريكيا . 

اكثر من ٦٠ يوما والمظاهرات تجوب العالم كله لوقف اغتيال غزة وابناءها ؛ ولكن الحكومات على غيها وظلمها وتواصل غض الطرف عما يحدث فى غزة ؛ وكأن اهل القطاع ليسوا ببشر يهب اليهم من ينقذهم ويرحمهم من ويلات الالية العسكرية الاسرائيلية الغاشمة ، شهر ثالث وارقام الشهداء تتضخم وخاصة الاطفال والنساء وكبار السن ، الشهر الثالث من الاعتداء الوحشي الاسرائيلى على غزة والتحكم فى دخول كافة المساعدات ؛ لزيادة الخناق والحصار على غزة للوصول الى نقطة وهدف اسرائيل الاسمى وهو التهجير القسري لسكان غزة الى سيناء ، الشهر الثالث من الاعتداء الاسرائيلى على غزة والمجتمع الدولى والعربى يعيش دور المتفرج المندد المنتقد الشاجب فقط ، شهر ثالث من الحرب الاسرائيلية على غزة والدنيا ترفض ان تعامل اهل غزة معاملة اوكرانيا وغيرها من الدول البيضاء ، للشهر الثالث على التوالي من الانتهاك الاسرائيلى للقيم الانسانية والمبادىء الدولية والقوانين والتشريعات الدولية ، شهر ثالث تطمح واشنطن خلاله ان تحقق اسرائيل ماتصبو اليه من القضاء على حماس كما تدعى وتزعم ، مع ان اهداف اسرائيل من اجتياح غزة لاتكمن  فيما اعلنته ؛ بل هناك حزمة من الاهداف على رأسها بالطبع الابادة الجماعية لاهل غزة والقضاء على جيل كامل من الفلسطنيين عن طريق استهداف الاطفال ، وايضا وضع نهاية لعنصر الانجاب والنماء وهى المرأة التى تستهدفها قوات الاحتلال فى قصفها الهمجى ، ثلاثة اشهر قد يكتملوا شحنت خلالهم الام امريكا الى ابنتها اسرائيل عشرات الالاف من المتفجرات والملايين من الاسلحة والمعدات العسكرية ، ثلاثة اشهر قد يكتملوا من الحرب الاسرائيلية استعرضت فيهم واشنطن قدراتها العسكرية فى البر والبحر من طائرات حديثة وحاملات طائرات وسفن وغيرهم من الدعم لاسرائيل فى مواجهة حماس ؛ تلك الفئة القليلة التى تحارب العالم كله اسرائيل وامريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا وكندا وغيرهم ممن يجتمعون فى مسمى اتحاد اوروبى او حلف اطلنطى . ثلاثة اشهر قد يكتملوا واسرائيل تتفنن فى اظهار قوتها التى نعلمها كلنا بانها قوة ظاهرية لاتستطيع مواجهة قوة العقيدة ، حرب العقيدة دوما منتصرة لانها على حق ،اسرائيل ستهزم وتنتهى ؛ وغزة ستنتصر فذلك وعد الله …ولا يخلف الله وعده 

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