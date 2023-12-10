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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي رزق يوجه رسالة للمصريين: صوتكم يرسم مستقبل الوطن

حمدي رزق
حمدي رزق

قال الإعلامي حمدي رزق، إنه في مثل هذه الأوقات التاريخية لمصر المحروسة فأنه يتوجب على المصريين النفرة للصناديق فرادى وجماعات، وهو ما حدث اليوم سواء بوجود الشباب والشيوخ وفتيات وسيدات مصر الفضليات. 

 

وأوضح حمدي رزق خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية 2024، أن مصر تستحق اليوم هذه الصورة الحقيقية التي رسمها المصريين أمام اللجان الانتخابية. 


وأشار حمدي رزق، إلى أن العالم لابد أن يُمعن في الصورة إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، فهي صورة لشعب يملك إرادته الحرة ويشارك بحماسة في رسم صورة وطنه، موضحًا أن التصويت في الانتخابات اليوم هو تصويت لأغلى اسم في الوجود ولإعلاء كلمة مصر في العالمين.


وأضاف، أن المصريين عادة ما يبدعون في المفاصل التاريخية والأوقات الصعبة في عمر مصر، ويتألقون ويصدرون صورًا يصعب وصفها بالقلم، موجهًا رسالة للمصريين: لا تؤجلوا تصويت اليوم للغد، لأن صوتكم يسهم في رسم الصورة التي نتطلع إليها، فمصر تنتخب وترسم مستقبلها وتقف في طوابير الأمل على أمل مستقبل واعد يرتكز على بنية شعبة قادرة على صنع المعجزات.


ولفت  حمدي رزق، إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024، جاءت بعد عشرية وعقد كامل من إسقاط الفاشية الإخوانية، وتأتي لتعويض ما فات واستشراف مستقبل يلوح بالأفق نراه قريبًا بإرادة الله.
 

 

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