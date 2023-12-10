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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح.. المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، استهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مقر قيادة ميدانية بقذيفة أفراد شرق خان يونس.

وقالت كتئاب القسام، في بيان عسكري، “تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لجنود العدو داخل مقر قيادة ميدانية بقذيفة أفراد شرق خان يونس ويؤكدون إيقاع عدد كبير منهم بين قتيل وجريح”.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من طراز "ميركافا-4” بعبوة "ثاقب - برميلية" في شارع حسنين محور التقدم حي الشجاعية.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الأحد، استهدف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام، في بيان عسكري: "استهدفنا 5 دبابات صهيونية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية بقذائف الياسين 105 بحي الشجاعية شرق غزة”.

وأوضحت أنها قصفت تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكانت كتائب القسام، أعلنت استهداف 4 دبابات ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 في شارع الجلاء بمدينة غزة بالقذائف المضادة للدروع.

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كما أعلنت تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام، في بيان عسكري، “عاود مجاهدونا التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خان يونس والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام”.

حماس كتائب القسام المقاومة الفلسطينية خان يونس

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