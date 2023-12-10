إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية بمنشية ناصر في يومها الأول

شهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمنشية ناصر إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر.

و شهدت منشية ناصر بالقاهرة حالة من التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من خلال توفير أجهزة كمبيوتر لتوضيح مكان لجنة كل ناخب وسيارات لنقل المواطنين الى مراكز الاقتراع .

و لم يخل اليوم الأول من الأغاني والأناشيد الوطنية تعبيرا عن حب الوطن والحفاظ عليه وصونه .

وأشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والسياسي البارز بمنشية ناصر والجمالية بحالة الحراك السياسي الجارية حاليا بمختلف الأحزاب والتيارات السياسية وفي جميع فئات المجتمع المصري مما يؤكد مدى الديمقراطية التي نعيشها وحب وطنا مصر والخوف عليه ورغبتها في استقرار البلد .

وأكد أن ما يحدث على أرض مصر من حراك سياسي وديمقراطي والمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 هو بمثابة رسالة للعالم كله معبرة عن حضارة وعظمة مصر وشعبها .

المشاركة في الانتخابات

وأكد داكر عبد اللاه أن جميع الكوادر الحزبية بمختلف أنشطتها وتخصصاتها وأماكن تواجدها تعمل على هدف واحد وهو أهمية المشاركة والنزول للانتخابات الإدلاء بأصواتنا ودعوة الجميع للانتخابات ودعا جميع الكوادر التنظيمية بالأحزاب بدعوة ممثليه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية .

ودعا جموع المصريين بمختلف طوائفهم للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والدستوري باختيار رئيس لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسة جديدة .