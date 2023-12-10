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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة طنطا: المشهد الانتخابي اليوم عرس ديمقراطي مبهر بمشاركة الشباب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن اليوم كان بمثابة عرسا ديمقراطيا مبهرا، شارك فيه الشباب بشكل غير مسبوق، حيث أصبح لديهم وعيا بما يحدث في الدولة.

 

وأضاف "محمود ذكي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد،، أن الشباب تواجدوا أمام اللجان منذ الصباح لمساعدة المواطنين، متابعا:" كانوا بيقدموا ورود للناخبين".

 

واسترسل: شبابنا بخير وفخور بكوني مواطن مصري وبأنني رئيس جامعة تضم ألاف الشباب"، متابعا: لم نتوقع إقبال الشباب بهذا الشكل".

 

وأكمل: شباب الجمهورية الجديدة شاركوا بإيجابية في الانتخابات..وقدموا صورة رائعة للعالم اجمع.

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